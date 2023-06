CSO Turceni a disputat sambata seara primul meci de baraj pentru promovarea in Liga 3. Gorjenii s-au impus cu scorul de 1-0 in partida tur cu CS Slatina - Timis, prin golul inscris de Daniel Unguru.Campioana Gorjului din sezonul recent incheiat, CSO Turceni, isi incearca inca odata norocul la Liga 3, acolo unde putea evolua de mai mult timp, avand in vedere ca mereu are un lot valoros cu care putine echipe din Liga 4 Gorj se pot bate de la egal la egal. Asa s-a intamplat si in acest sezon iar ... citeste toata stirea