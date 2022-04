Campionat National de atletism la Targu Jiu

Municipiul Targu Jiu va fi pentru prima data gazda unui Campionat National de atletism. Evenimentul va avea loc in week-end pe pista stadionului din Targu Jiu, principalul promotor al organizarii competitiei la Targu Jiu fiind antrenorul federal Ion Bura.Desi ateltii de la CS Pandurii Targu Jiu aduc an de an medalii de la diferite probe ale campionatelor nationale, nici o competitie de anvergura nu s-a desfasurat la Targu Jiu unde exista o pista moderna amenajata de clubul Pandurii inca din ... citeste toata stirea