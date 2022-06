Campionatul judetean de minifotbal si-a desemnat castigatoarea

ACS Dream Team Gorj a recastigat titlul de campioana la minifotbal in acest sezon. Echipa care anul trecut a terminat pe locul 3 in campionat, multipla campioana a judetului si locul 4 la Campionatul National din 2018 de la Alba Iulia, a reusit sa castige medaliile de aur ale competitiei de la Dolce Vita, dupa victoria din ultima etapa, 1-0 cu ACS Exclusive Targu Jiu.Dream Team, castigatoare a Campionatului de Minifotbal de la Dolce Vita, intre 2016 si 2020, isi adauga inca un titlu in ... citeste toata stirea