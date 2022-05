Cand se joaca derby-ul CFR Cluj - Universitatea Craiova

LPF a anuntat ca etapa 9 a play-off-ului Ligii 1 se joaca la data de 14 mai, meciurile fiind de la aceeasi ora. Atunci se disputa CFR Cluj - Universitatea Craiova, FC Voluntari - FCSB ce conteaza in lupta pentru titlu, dar in aceeasi runda se desfasoara si Farul - FC Arges.Acum CFR Cluj are 54 de puncte, FCSB detine 52, iar echipa olteana are 45. Farul si FC Arges sunt codasele din play-off si nu conteaza in lupta pentru podium. LPF urmeaza sa anunte exact ora de start ... citeste toata stirea