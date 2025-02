Cat de grava este accidentarea lui Cicaldau, dupa Universitatea Craiova - Otelul

Universitatea Craiova s-a impus in fata celor de la Otelul Galati, scor 2-1, pe teren propriu, in etapa cu numarul 27 din Superliga Romaniei. Cu toate acestea Mirel Radoi are si motive de ingrijorare, din cauza accidentarii pe care a suferit-o Alex Cicaldau la meciul de vineri seara.La finalul partidei din Banie, tehnicianul oltenilor a vorbit despre starea internationalului roman si a dezvaluit cat va lipsi acesta de pe teren."Fericit pentru cele trei puncte. Am avut momente de panica, nu ... citește toată știrea