Cat il costa pe Rotaru sa-l dea afara pe Reghecampf

Barajul de vineri, cu FC Botosani, al Universitatii Craiova nu va decide doar calificarea in Conference League. Cu aceasta ocazie poate fi decis si viitorul lui Laurentiu Reghecampf pe banca Universitatii Craiova.Marius Croitoru si FC Botosani i-au stricat debutul lui Reghecampf pe banca Universitatii Craiova, victorie cu 2-1 chiar pe "Ion Oblemenco", in august 2021. Si tot ei i-ar putea incheia mandatul vineri seara, daca-i inving din nou pe olteni, de asta-data in barajul pentru Conference ... citeste toata stirea