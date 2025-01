Cate echipe din Liga 1 se afla in cantonament in Antalya!

Majoritatea echipelor din Liga 1 au mers la pregatire in Antalya, foarte putine fiind cele care au ramas in tara. Doar Rapid a ales sa mearga la mare distanta de casa pentru pregatirile dinainte de reluarea campionatului, in Dubai, in timp ce 9 echipe au ales o destinatie deja consacrata pentru cantonamentul de iarna, Antalya.FC Botosani, Gloria Buzau, Unirea Slobozia, Hermannstadt, Sepsi, Petrolul Ploiesti, Dinamo, FCSB sau Universitatea Cluj se afla in Turcia. Cele mai multe au disputat ... citește toată știrea