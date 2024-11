Cate locuri a urcat nationala Romaniei in clasamentul FIFA!

Sub comanda lui Mircea Lucescu, tricolorii au avut un parcurs perfect in Liga C a Ligii Natiunilor si au obtinut maximum de puncte, dupa duelurile cu Cipru, Kosovo si Lituania. Datorita evolutiei foarte bune din ultimele luni, Romania a urcat cinci pozitii in clasamentul FIFA.FIFA a publicat clasamentul actualizat in care Argentina continua pe primul loc, urmata de Franta si Spania.Tricolorii au revenit pe locurile "fruntase" dupa o pauza mai bine de trei ani. Ultima oara cand Romania se ... citește toată știrea