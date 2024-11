Cate puncte pierde Romania daca va fi exclusa Kosovo

Meciul Romania - Kosovo nu s-a incheiat pe teren dar, cel mai probabil, Romania va castiga la masa verde. In cazul in care UEFA va decide si excluderea din competitie a celor din Kosovo, Romania va pierde sase puncte in clasament.In minutul 90+3, kosovarii au iesit de pe teren din cauza scandarilor: "Serbia, Serbia". Capitanul Amir Rrahmani si-a scos echipa la vestiare, de unde nu au revenit."Tricolorii" si-au asteptat adversarii timp de o ora pentru a reveni pe teren, dar arbitrul a fost ... citește toată știrea