Cati bani a luat Universitatea Craiova pentru parcursul european

Universitatea Craiova a ratat calificarea in grupele Conference League, dupa ce oltenii au pierdut la loviturile de departajare cu Hapoel Beer Sheva. Totusi, pentru meciurile deja jucate in preliminarii Mihai Rotaru si Universitatea Craiova a incasat o suma frumoasa de la UEFA.Trupa condusa de Mirel Radoi nu a reusit sa treaca de Hapoel Beer Sheva in play-off-ul Conference League, insa Mihai Rotaru si Universitatea Craiova a incasat o suma frumoasa de la UEFA."Dubla" dintre Hapoel Beer ... citeste toata stirea