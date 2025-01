Cati bani va lua Costel Galca de la Mihai Rotaru!

Costel Galca ar urma sa ia un munte de bani de la Mihai Rotaru dupa ce a fost dat afara de la Universitatea Craiova! In afara sumei de 360.000 de euro pe care o va primi pentru a rezilia intelegerea, clauzele fabuloase din contract il pot imbogati, daca Mirel Radoi ia titlul sau duce echipa in grupele unei cupe europene.Oltenii au anuntat in mod oficial despartirea de Galca, care paraseste Bania fara nicio realizare notabila, dar cu buzunarele pline, datorita contractului "beton" pe care l-a ... citește toată știrea