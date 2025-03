Cati jucatori numara lista tricolorilor cu care Romania merge spre Mondial!

Se apropie rapid primele doua meciuri ale nationalei Romaniei in preliminariile CM 2026, cu Bosnia-Hertegovina la Bucuresti, apoi in San Marino. Pe 21 si 24 martie sunt programate primele doua meciuri ale Romaniei in grupa din care doar primul loc merge la Mondial.Intr-o grupa in care Austria ramane principala favorita, tricolorii sunt obligati sa ia bine startul si sa obtina 6 puncte luna asta.Mircea Lucescu si-a anuntat deja colaboratorii privind data la care va face public lotul Romaniei ... citește toată știrea