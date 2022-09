Cati spectatori se anunta la meciul Romaniei cu Bosnia

Interes foarte mare pentru partida Romaniei cu Bosnia, ultima pe care tricolorii o joaca in aceasta editie de Liga Natiunilor. "100% se va juca cu casa inchisa", dau asigurari cei de la FRF, in conditiile in care bilete mai sunt disponibile doar la Peluza Nord a stadionului din Giulesti.Desi Romania a dezamagit in Liga Natiunilor, suporterii au ramas aproape de echipa nationala, dovada interesul mare pentru partida cu Bosnia, liderul grupei noastre. ProSport a anuntat ca meciul de pe ... citeste toata stirea