Ce conditii se impun pentru ocuparea postului de director al CSM Targu Jiu

Clubul sportiv al Primariei Targu Jiu a anuntat ca se cauta director, postul fiind ocupat in aceasta perioada de seful Serviciului Sectii Sportive din cadrul clubului, promovat temporar in aceasta functie. Desi nu s-a anuntat oficial acest lucru, Robert Balaet este acum functionar public si este sef de serviciu in cadrul primariei, ocupand prin delegare postul de director al CSM pana la organizarea concursului.Candidatii la postul de director al clubului primariei au timp sa isi depuna ... citeste toata stirea