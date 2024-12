Ce echipa a dat golgheterul de iarna al Ligii 2!

FK Miercurea Ciuc este echipa care da golgheterul de iarna al Ligii 2. Golgheterul celor de la Miercurea Ciuc, Jozef Dolny, e pe locul 1 in clasamentul celor mai buni marcatori din esalonul secund, urmat indeaproape de trei jucatori.Sezonul regular al Ligii 2, editia 2024/ 2025 intra in pauza competitionala acum, dupa disputarea a 17 etape din 21 programate, iar pe langa faptul ca FK Miercurea Ciuc este campioana de iarna, se lupta si pentru titlul de golgheter.Pe primul loc in topul celor ... citește toată știrea