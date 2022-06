Ce echipe din Liga 3 au sanse sa intre in Liga 2 la invitatia FRF

Meciurile de baraj de promovare in Liga 2 s-au incheiat si se stiu echipele castigatoare, care au obtinut sportiv dreptul de a evolua in sezonul 2022-2023 in esalonul secund. Se stiu si pierzatoarele, care, in mod normal, ar trebui sa continue in Liga a 3-a dar pot fi invitate sa joace in Liga 2.Invinsele de la meciurile de baraj mai pastreaza cateva sanse teoretice de a merge in Liga 2, dupa ce Federatia Romana de Fotbal s-a decis chiar inaintea fazei finale a barajului de promovare sa ... citeste toata stirea