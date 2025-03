Ce i-a motivat pe olteni pentru meciul cu U Cluj!

Universitatea Craiova a invins Universitatea Cluj, scor 3-0, in primul meci din play-off-ul Superligii, pe arena "Ion Oblemenco". Gratie acestui succes, echipa din Craiova a urcat temporar pe primul loc in clasament, cu 29 de puncte.Decarul oltenilor, Stefan Baiaram, spune ca el si colegii sai au fost motivati sa faca uitat esecul din deplasare cu FCSB, fiindca "a durut analiza dupa acel meci", dar si sa-i faca fericiti pe fanii care au venit in numar de aproximativ 16.000, dintre care circa ... citește toată știrea