Ce jucator a pierdut Mircea Lucescu la nationala!

Un jucator care pute fi convocat pe viitor la national Romaniei a ales sa joace la nationala altui stat. Este vorba de Raul Florucz care a fost convocat la nationala Austriei in timp ce se afla in proces de obtinere a cetateniei romane.Zilele trecute, Romania si FRF au primit o veste neplacuta. Nationala Austriei il convoaca pe Raul Florucz, atacantul dupa care a alergat Mircea Lucescu. Atacant legitimat la Olimpija Ljubljana, se afla in procesul de obtinere a cetateniei romane. Ba mai mult, ... citește toată știrea