Ce obiectiv are Eugen Neagoe la Universitatea Craiova

Eugen Neagoe a semnat un acord cu Universitatea Craiova, unul care se va intinde pe un an si jumatate, salariul fiind de 12.000 de euro pe luna. Pe 4 ianuarie va avea loc reunirea lotului Universitatii Craiova, care apoi va pleca intr-un stagiu de pregatire in Antalya.Obiectivul minim pentru "Geana" in Banie este podiumul, pentru a prinde cel putin barajul de Conference League, dar sperantele tuturor sunt indreptate catre titlu, in conditiile in Universitatea Craiova a parasit Cupa ... citeste toata stirea