Ce obiective are Sorin Cartu in noul mandat la Craiova!

Sorin Cartu a fost anuntat oficial ca presedinte onorific la Universitatea Craiova. In ziua in care a implinit 69 de ani, Sorinaccio si-a anuntat obiectivele pentru noul mandat.Sorin Cartu a avut un mesaj emotionant pentru suporterii olteni si a anuntat obiectivele sale, precizand ca a fost un cadou aceasta numire."Bine v-am gasit! Va anunt ca pentru o perioada de doi ani si jumatate suntem impreuna. Eu voi in postura de presedinte onorific, iar voi, suporterii, in postura de sustinatori ai ... citește toată știrea