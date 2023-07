Lider in teren al celor de la Universitatea Craiova, Alexandru Mitrita se implica si in politica de transferuri a clubului. Pentru a face ca echipa sa fie cat mai puternica si pentru a se lupta la titlu acesta i l-a recomandat lui Mihai Rotaru pe slovenul Jasmin Kurtic care a devenit liber de contract, dupa despartirea de Parma.Alexandru Mitrita a evoluat alaturi de Kurtic sub comanda lui Razvan Lucescu, la PAOK Salonic, acum doua sezoane."Ei (FCSB, n.r.) au venit cu Djokovic, speram intr-o ... citeste toata stirea