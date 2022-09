Ce sanse are Universitatea Craiova la titlu: "Radoi are in ADN-ul lui performanta"

Dinu Gheorghe, fost presedinte de club in prima liga, a fost invitat in cadrul emisiunii ProSport Live unde s-au dezbatut sansele la titlu ale Universitatii Craiova. Acesta considera ca sanse exista pentru ca antrenorul Universitatii are in ADN performanta, dar spune ca echipa mai are nevoie de jucatori.Dinu Gheorghe mizeaza pe pofta de performanta a antrenorului Mirel Radoi, cu mentiunea ca patronul Mihai Rotaru trebuie sa ii acorde timp si libertate, pentru a putea aduce titlul in Banie. Si ... citeste toata stirea