Ce spune Cartut despre plecarea lui Laurentiu Reghecampf de la Universitatea Craiova

Sorin Cartu, presedintele clubului Universitatea Craiova, a vorbit despre viitorul antrenorului Laurentiu Reghecampf si a facut un anunt misterios in acest sens. Oltenii vor reveni la antrenamente in cursul zilei de luni, in Banie, insa ramane de vazut daca tot sub comanda lui Laurentiu Reghecampf.Intrebat daca Laurentiu Reghecampf va continua la Universitatea Craiova, Sorin Cartu a avut o declaratie misterioasa. Presedintele oltenilor a lasat loc de interpretari, spunand ca vom primi un ... citeste toata stirea