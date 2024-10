Ce spune Rotaru despre demiterea lui Costel Galca!

Universitatea Craiova a pierdut in deplasarea de la Farul Constanta, scor 2-3, iar Costel Galca are postul in pericol. Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a discutat despre potentiala demitere a tehnicianului din Banie si a spus ca postul lui nu este in pericol in momentul de fata.Mihai Rotaru a dat asigurari in ceea ce priveste viitorul lui Costel Galca si a spus ca problema in momentul de fata nu este antrenorul. Finantatorul de la Craiova a declarat ca isi doreste ca toata lumea sa traga ... citește toată știrea