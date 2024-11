Ce spune Rotaru despre dopaj! Zece jucatori olteni au fost testati

In Liga 1 sunt numeroase controale antidoping iar un caz de dopaj a fost descoperit recent la liderul U Cluj. Patronul oltenilor de la Craiova, Mihai Rotaru, a dezvaluit ca nu mai putin de zece jucatori ai Universitatii Craiova au fost la randul lor testati.Hildeberto Pereira, cunoscut sub numele de Berto, a fost depistat pozitiv cu Furosemid, un medicament folosit de regula in curele de slabire si pentru tratarea unor afectiuni precum insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiune arteriala, ... citește toată știrea