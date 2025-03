Cel mai varstnic campion mondial a murit la 76 de ani

Lumea boxului este in doliu, dupa ce legendarul George Foreman s-a stins din viata la 76 de ani. Tristul anunt a fost facut de familia lui "Big George", cel care a fost unul dintre cei mai mari pugilisti din istorie si cel mai varstnic campion mondial la categoria grea.George Foreman, cel mai varstnic campion mondial la categoria grea, a murit vineri."Cu profunda tristete, anuntam trecerea in nefiinta a iubitului nostru George Edward Foreman Sr., care a plecat in pace pe 21 martie 2025, ... citește toată știrea