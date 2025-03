Cine a fost omul meciului dupa San Marino - Romania!

Meciul dintre nationalele din San Marino si Romania, disputat luni seara, s-a incheiat cu scorul de 1-5. Partida a contat pentru etapa 2 a preliminariilor pentru CM 2026.Tricolorii au bifat o victorie la scor in San Marino - Romania 1-5 si au mai spalat din rusinea meciului pierdut cu Bosnia, 0-1, din debutul in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2026.Elevii lui Mircea Lucescu au bifat al doilea meci din preliminariile pentru CM 2026 in fata unui adversar modest care nu le-a facut prea ... citește toată știrea