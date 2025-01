Cine e inlocuitorul Elisabetei Lipa la Agentia Nationala pentru Sport!

Elisabeta Lipa nu mai este sefa Agentiei Nationale pentru Sport inca de la finalul lui 2024. In locul ei a fost numit, interimar, Thomas Moldovan, cel care a indeplinit functia de vicepresedinte.Elisabeta Lipa a transmis totusi un mesaj de final de an, dar si de final de mandat in fruntea Agentiei Nationale pentru Sport, in care arata ca sportul romanesc a ramas o ancora de speranta si in 2024. "La final de an, dar si de mandat in fruntea Agentiei Nationale pentru Sport, le multumesc si le ... citește toată știrea