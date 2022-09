Cine l-ar putea inlocui pe Edi Iordanescu la nationala

A aparut lista FRF pentru numirea noului selectioner, daca Razvan Burleanu il demite pe Edi Iordanescu. Gica Hagi si Victor Piturca se afla printre numele grele care pot prelua nationala Romaniei.Edward Iordanescu si-a incheiat prima campanie in calitate de selectioner cu stangul, iar presedintele FRF, Razvan Burleanu, ia in calcul posibilitatea sa il demita pe tehnicianul in varsta de 44 de ani. Romania invins-o pe Bosnia, scor 4-1, insa a retrogradat in Liga C a Ligii Natiunilor, dupa ce a ... citeste toata stirea