Cine transmite la TV meciul Romania - Ungaria!

Meciul dintre Romania si Ungaria, este programat duminica, 8 decembrie 2024, de la ora 19:00, in etapa 4 a fazei grupelor de la Campionatul European de handbal feminin. Jocul programat in interiorul Fonix Arena din Debrecen va putea fi urmarit TV pe posturile Digi Sport 1 si Prima Sport 1.Duminica, 8 decembrie 2024, de la ora 19:00, Romania va infrunta Ungaria, iar o victorie este obligatorie pentru a pastra vii sperantele catre o eventuala calificare in semifinale. Partida Romania - Ungaria ... citește toată știrea