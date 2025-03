Clasamentul din play-off-ul Ligii 1 dupa injumatatirea punctelor!

In weekend s-au finalizat toate meciurile care puteau influenta clasamentul celor sase echipe care intra in play-off. Ramasese de jucat din ultima etapa doar meciul UTA - Dinamo care nu mai are implicatii directe.FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, U Cluj, Dinamo si Rapid sunt cele 6 echipe care juca in play-off in actuala editie a Ligii 1.Campioana FCSB a invins Universitatea Craiova cu 1-0, pe Arena Nationala, in etapa 30 si va incheia returul pe primul loc al clasamentului, cu 56 de ... citește toată știrea