In ultima etapa a Ligii 1 FCSB a invins-o pe Farul Constanta si ros-albastrii s-au apropiat la doua puncte de liderul din Superliga. Universitatea Craiova a invins Rapidul si se afla pe locul 4 in clasament.Meciul dintre FCSB si Farul Constanta s-a disputat luni seara, in cadrul etapei a patra a play-off-ului din Superliga, pe Arena Nationala si s-a incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-1, dupa golurile marcate de catre Andrea Compagno, din penalty (min. 35), Florinel Coman (min. 46).