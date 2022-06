Claudiu Alionescu ramane antrenorul baschetbalistilor de la CSM Targu Jiu

Antrenorul echipei locale de baschet a CSM Targu Jiu, Claudiu Alionescu, va conduce banca tehnica a gorjenilor si in noul sezon din LNBM. Seful sectiei de baschet a CSM, Adrian Rosu, a dat asigurari ca se va continua cu acelasi antrenor.Claudiu Alionescu a fost, in ultimul sezon, secund al fostului tehnician Jordanco Davitkov si apoi antrenorul principal al CSM Targu Jiu. Cu el pe banca echipa din Targu Jiu a incheiat sezonul pe pozitia a 12-a in LNBM iar conducerea clubului da asigurari ca ... citeste toata stirea