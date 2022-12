CM Qatar: Finala mica pentru medalia de bronz a Campionatului Mondial se joaca sambata

Finala mica a Campionatului Mondial se anunta a fu un meci atractiv si va fi unul disputat pentru ca in joc este podiumul Campionatului Mondial si medalia de bronz. Croatia si Maroc se vor intalni sambata, de la ora 17:00.Finala mica a Campionatului Mondial din Qatar aduce fata in fata cele doua surprize ale acestui Mondial. Unii le vedeau chiar favorite pentru finala mare dupa evolutiile si rezultatele din grupe. In timp ce echipe precum Brazilia, Germania, Spania sau Portugalia au mers ... citeste toata stirea