CM Qatar: Razboi al declaratiilor inainte de meciul Franta - Anglia

Anglia si Franta se vor duela in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar desi meciul era asteptat sa fie chiar o finala. Inaintea acestei partide care este programata sambata, 10 decembrie, are loc si un razboi al declaratiilor.Meciul dintre Franta si Anglia se va disputa sambata, 10 decembrie, de la ora 21:00, in cadrul sferturilor de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Castigatoarea acestei intalniri va juca apoi, in semifinale, cu invingatoarea meciului dintre Maroc si ... citeste toata stirea