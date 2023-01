Cojocaru a inceput munca la ACS Viitorul Targu Jiu

Preferat in locul lui Florin Stinga de conducerea celor de la ACS Viitorul Targu Jiu, timisoreanul Calin Cojocaru a inceput munca la noua echipa. Dupa ce luni a asistat la antrenamentul condus de secunzii lui Florin Stinga, de marti Calin Cojocaru si-a intrat in atributii si a condus prima sedinta de pregatire.Ramas liber de contract dupa ce pe 19 noiembrie 2022 si-a dat demisia de la Viitorul Daesti, Calin Cojocaru nu e strain de fotbalul gorjean, dupa ce in perioada 2019-2021 a pregatit ... citeste toata stirea