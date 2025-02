Considera ca au avut ghinion la tragerea la sorti!

Echipa de fotbal seniori a CSM Targu Jiu este lider in Liga 4 Gorj si va juca, cel mai probabil, barajul de promovare in Liga 3. In urma tragerii la sorti care a avut loc la sediul FRF gorjenii ar urma sa joace cu campioana judetului Timis, liderul din acest campionat judetean fiind CSM Lugoj.In urma tragerii la sorti a meciurilor de baraj pentru promovarea in Liga 3, s-a decis ca echipa castigatoare a Ligii 4 din Gorj, va intalni in meciul de baraj campioana judetului Timis. Primul meci se ... citește toată știrea