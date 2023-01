Continua razboiul pentru palmaresul Craiovei

Problema palmaresului "Stiintei", echipa de traditie a oltenilor din Banie, pentru care este un adevarat razboi intre cele doua echipe din Craiova, nu este inca rezolvata. FCU si CSU continua sa se judece pentru palmaresul echipei pe care fiecare dintre cele doua echipe il revendica.Disputa pentru palmaresul Stiintei a inceput dupa ce Universitatea Craiova, echipa patronata de Adrian Mititelu, a fost dezafiliata de FRF in 2011, iar in locul ei Federatia a acordat, in 2013, un loc in Liga 2 ... citeste toata stirea