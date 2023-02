Craiova a spulberat-o pe U Cluj in meciul cu stadionul gol

Batalia pentru suporteri a celor de la FCU Craiova cu rivala din oras s-a incheiat dupa ce oltenii de la FCU au decis sa inchida portile stadionului. Masura pare insa sa fi afectat in bine evolutia jucatorilor care au marcat de cinci ori in meciul cu U Cluj.FCU Craiova nu trece prin cea mai buna perioada, e in razboi deschis cu o parte a suporterilor si nici lotul nu e in cea mai buna formula, daca e sa ne luam dupa ce spune antrenorul Nicolo Napoli care cere in continuare intariri. Cu toate ... citeste toata stirea