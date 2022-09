Craiova semneaza cu fotbalistul momentului din Superliga

Universitatea Craiova a ratat calificarea in grupele Conference League, insa acum este pregatita sa obtina titlul in Superliga. Mihai Rotaru este dispus sa continue investitiile serioase la echipa si vrea sa achizitioneze un jucator de valoare din Liga 1.Dupa aducerea lui Radoi pe banca tehnica, finantatorul oltenilor continua campania de transferuri cu o noua lovitura importanta. Baba Alhassan a impresionat in acest sezon cu evolutiile si cu golurile sale, iar Hermannstadt are in continuare ... citeste toata stirea