Crede ca nu vor fi "ciuca batailor" dar nu au castigat decat un joc

Echipele de seniori ale CSM Targu Jiu nu au inceput prea bine noul sezon. In timp ce la handbal echipa pregatita de Liviu Andries are o victorie pana acum, dupa cinci etape, doar o victorie, la baschet CSM a pierdut deja trei meciuri oficiale.Directorul Robert Balaet are incredere ca echipa de handbal fete a CSM se va descurca mai bine in perioada urmatoare, bazandu-se pe jocul bun al echipei din ultimele meciuri. In ultima etapa jucatoarele de la Targu Jiu au pierdut pe final de meci cu CSM ... citeste toata stirea