Cristi Pustai a preluat o echipa cu pretentii de promovare si conditii de prima liga

Fostul antrenor al echipei Pandurii din perioada in care formatia targujiana evolua in grupele Europa League a preluat CSM Ceahlaul. Cristi Pustai a revenit pe banca dupa o luna de pauza si va pregati o echipa de Liga 3 care are insa pretentii de promovare si conditii de a juca in Liga 1.Experimentatul antrenor s-a inteles cu formatia din Liga 3 CSM Ceahlaul, care evolueaza pe stadionul fostei echipe Ceahlaul Piatra Neamt, si a fost prezentat marti, 8 noiembrie, a anuntat liga2.ro. CSM ... citeste toata stirea