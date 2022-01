CSM Slatina anunta doua amicale cu ACS Viitorul Targu Jiu

Majoritatea echipelor din Liga 2 s-au reunit deja luni si au inceput pregatirea partii a doua a sezonului. In ceea ce priveste echipa ACS Viitorul Targu Jiu, antrenorul Octavian Benga anuntase reunirea pe 10 ianuarie, dar clubul nu a anuntat inca nimic oficial.ACS Viitorul Targu Jiu nu a anuntat inca programul de pregatire, dar antrenorul Octavian Benga vorbea, la finalul anului trecut, despre un cantonament in Antalya. Cel mai probabil echipele de Liga 2 vor pleca in Turcia la finalul ... citeste toata stirea