CSM Targu Jiu a aflat cu cine lupta la retrogradare

CSM Targu Jiu si-a aflat adversarii din partea a doua a campionatului, dupa stabilirea clasamentului final din Conferinta B. In faza a doua a campionatului, CSM Targu Jiu va disputa primul meci in deplasare, pe terenul echipei CSM Galati.Echipa din Targu Jiu se va lupta pentru mentinerea in Liga Nationala cu CSM Galati, CSA Steaua Bucuresti, CSM Focsani si ABC Laguna Bucuresti. CSM Targu Jiu va intra in faza a doua a campionatului cu 2p si va juca cu ultimele patru clasate in Conferinta B. ... citeste toata stirea