CSM Targu Jiu a ajuns la cinci victorii in ultimele sapte etape

CSM Targu Jiu a ajuns marti la cinci victorii in ultimele sapte etape dupa ce s-a impus intr-un meci restanta. Echipa din Targu Jiu a invins-o, in deplasare, pe CSM Focsani, cu scorul de 83-71 si a urcat pe locul noua in clasament.Plecarea fostului antrenor pare sa fi fost de bun augur pentru baschetbalistii gorjeni pentru ca victoriile au inceput sa apara si echipa a urcat in clasament.Dupa acest meci restanta pe care l-au jucat marti la Focsani, si pe care -au castigat cu scorul de 83-71, ... citeste toata stirea