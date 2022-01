CSM Targu Jiu, a cincea victorie in Liga Nationala

Baschetbalistii de la CSM Targu Jiu au inregistrat in week-end prima victorie din noul an. Gorjenii au ajuns la a cincea victorie a sezonului dupa ce s-au impus, pe teren propriu, in fata echipei Athletic Constanta.La primul meci pe teren propriu in 2022, CSM Targu Jiu a reusit o noua victorie in Liga Nationala. Sambata, 8 ianuarie, elevii lui Jordanco Davitkov au inregistrat a cincea victorie din acest sezon, dupa ce au trecut de Athletic Constanta, scor 81-70. Oaspetii au inceput mai bine ... citeste toata stirea