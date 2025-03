CSM Targu Jiu a fost invinsa la Valcea

CSM Targu Jiu a pierdut joi, in deplasare, duelul cu SCM Ramnicu Valcea, scor 30-46. Partida a contat pentru etapa a 19-a din Liga Florilor MOL.A fost un meci extrem de dificil la Valcea pentru handbalistele lui Liviu Andries. Gorjencele au dat peste o echipa intr-o zi de mare gratie, cu un apetit ofensiv la cote maxime. Gruparea din judetul vecin a marcat peste 40 de goluri. Si CSM Targu Jiu a marcat 30 de goluri, destul de mult in comparatie cu alte partide disputate in deplasare, cu echipe ... citește toată știrea