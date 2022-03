CSM Targu Jiu a invins Rapidul la baschet

CSM Targu Jiu a reusit o noua victorie in Liga Nationala de Baschet Masculin in acest weekend. Echipa pregatita de Claudiu Alionescu s-a impus cu 68-64 in fata echipei Rapid Bucuresti si a ajuns la a saptea victorie din acest sezon.CSM Targu Jiu da semne de revenire dupa schimbarile de pe banca tehnica si din lot. Gorjenii au doua victorii consecutive in ultimele doua etape si au ajuns la sapte victorii stagionale, echipa dand semne ca e pe drumul cel bun dupa schimbarea antrenorului si ... citeste toata stirea