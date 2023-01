CSM Targu Jiu a perfectat un nou transfer la baschet

CSM Targu Jiu a mai adus un jucator pentru a intari lotul actual. Baschetbalistul israelian Noam Weinberg, in varsta de 24 de ani, care detine si pasaport romanesc, a semnat o intelegere valabila pana la finalul acestui sezon, cu optiune de prelungire pe inca un an, daca echipa va ramane in Liga Nationala.Noua extrema de forta a gruparii gorjene vine din campionatul Austriei, unde a evoluat pentru BK IMMOunited Dukes. In prima liga din Israel, Noam Weinberg a evoluat pentru Bnei Ofek Dist ... citeste toata stirea