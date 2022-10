CSM Targu Jiu a pierdut meciul din deplasarea de la Ciuc

CSM Targu Jiu a pierdut partida disputata sambata, in deplasare, pe terenul echipei CSM Miercurea Ciuc. Gazdele s-au impus cu scorul de 92-87 in partida care a contat pentru etapa a-4-a din Liga Nationala de Baschet Masculin.La capatul unui meci pe care l-au controlat aproape 35 de minute si in care s-a inscris la foc automat, baschetbalistii echipei din Targu Jiu au cedat pe final de partida in confruntarea de la Miercurea Ciuc. In primele doua sferturi, baschetbalistii gorjeni au dominat ... citeste toata stirea